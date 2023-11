L’alluvione li fa rincontrare dopo dieci anni

L’alluvione li ha fatti ritrovare dopo 10 anni ma per problemi logistici si sono incontrati, per il momento, solo per telefono. Don Antonio Di Savino è oggi cappellano militare a Firenze ed è stato compagno di seminario in Campania di don Sergio Cristo, parroco di Poggio a Caiano. Mercoledì mattina, c’era anche don Antonio con i mezzi dell’Esercito arrivati in provincia di Prato per portare "rifornimenti" in materiale per pulizie e generi alimentari ai Comuni alluvionati. Ma non solo: "I militari delle caserme fiorentine – racconta don Sergio – si sono anche autotassati per incrementare le forniture e abbiamo ricevuto, oltre alle attrezzature per pulizie e detergenti, coperte, lenzuoli, carta igienica e tanti alimenti a lunga conservazione. Tutto questo materiale sarà distribuito nelle parrocchie del vicariato. Ho mancato con grande dispiacere, per un impegno che non potevo rinviare, questo incontro dopo 10 anni col mio ex compagno di seminario, di Sant’Angelo dei Lombardi, in Irpinia, zona che fu colpita dal terremoto e ora anche lui è in Toscana come me per svolgere il ruolo di cappellano militare".

I camion sono arrivati dalla caserma Predieri e dal 78esimo Reggimento Lupi di Toscana (caserma Perotti) di Firenze, strutture alle dipendenze del generale Massimiliano Quarto della divisione Vittorio Veneto. La consegna dei generi alimentari è avvenuta alla parrocchia del Santissimo Rosario ed erano presenti Giuseppe Leone di Effetà Caritas, Nicla Buzzegoli della Caritas di Carmignano, il vicesindaco Diletta Bresci e appunto il cappellano militare don Antonio Di Savino. "L’Esercito – conclude don Sergio che è stato anche lui cappellano militare in Campania – ha mostrato sensibilità per l’alluvione che ha colpito la piana fiorentina e pratese e li ringrazio con tutto il cuore". Un ringraziamento all’Esercito è stato inviato anche dal Comune di Poggio a Caiano.

M.S.Q.