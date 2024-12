Colpo grosso in una villa a Bagnolo. Faccia a faccia con i rapinatori

Montemurlo (Prato), 15 dicembre 2024 – Malviventi in azione: dopo il colpo grosso alla rifinizione Vignali, dove sono spariti decine di cilindri in bronzo di grande valore per la groffatura dei tessuti, un altro brutto episodio è andato in scena in una villa di Bagnolo, nella zona residenziale in collina verso la villa del Barone. A farne le spese la famiglia di un imprenditore tessile: un episodio che sta preoccupando sia i residenti della frazione di Bagnolo che quelli del centro di Montemurlo. Stavolta i ladri avrebbero agito in maniera pesante: la banda, probabilmente formata da tre malviventi, sarebbe entrata in azione a colpo sicuro al calare del giorno. Una brutta rapina sulla quale sono in corso le indagini, che i carabinieri stanno portando avanti nel massimo riserbo. Sembra che i rapinatori abbiano minacciato il figlio dell’imprenditore e lo abbiano costretto ad aprire la villa. Non si conosce, al momento, quanto possa aver fruttato il colpo alle tasche dei malviventi. Un episodio che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona collinare e residenziale di Montemurlo, anche perché non resta un fatto isolato. Nelle settimane scorse, per esempio, è stato messo a segno un furto in un negozio del centro del paese, mentre di recente è stato sventato un furto in una carrozzeria sempre a Bagnolo, grazie all’allarme entrato in funzione.

La notizia della rapina consumata la sera del 10 dicembre in una villa a Bagnolo ha iniziato a circolare rapidamente tra i cittadini, “alimentando un senso di insicurezza e paura. Con l’avvicinarsi delle festività e il calare delle ore di luce, molti abitanti del luogo si sentono vulnerabili, temendo per la propria sicurezza e quella delle loro abitazioni – interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonio Matteo Meoni – Molti cittadini mi hanno contattato e anche una nota associazione, qualche mese fa, ha presentato un esposto per segnalare la crescente criminalità sul territorio”. Il capogruppo dell’opposizione passa subito alle richieste: “Servono più telecamere su tutto il territorio e più controlli nelle fasce orarie a maggior rischio, visto che in questo periodo fa buio molto presto – aggiunge – per non lasciare il comune in mano a questi delinquenti”. Lo stesso Meoni tempo fa ha subito “un furto in casa a Bagnolo. Anche il mio cane venne ferito”.

Infine, Meoni spezza una lancia a favore delle forze dell’ordine: “Sarò sempre dalla loro parte. Abbiamo piena fiducia e stima in tutti i nostri agenti” e invita “i cittadini a rivolgersi a loro per qualsiasi situazione di pericolo”.