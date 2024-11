L’addio a Fiaschi, stimato volontario

Ieri mattina, verso le 9, Roberto Fiaschi ha preso il suo solito caffè al bar, ha scambiato due parole con gli amici e poco dopo in piazza Matteotti si è sentito male. A nulla sono valsi i lunghi tentativi di rianimazione e l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nel cantiere di Publiacqua sulla via Carmignanese. Il 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza. Anche la polizia municipale ha collaborato fermando il traffico sulla Carmignanese. Il cuore di Roberto Fiaschi, classe 1948, mostrava segni di ripresa e per questo è stato attivato l’elisoccorso ma all’arrivo l’uomo era già morto. Sul posto anche i carabinieri. La notizia ha destato molto dolore perché Roberto Fiaschi era un volto conosciuto a Carmignano e aveva due passioni: la Misericordia e la sezione dei Comuni medicei degli Alpini. "Roberto – racconta Sergio Pagliai, presidente della Misericordia di Carmignano – è stato un grande volontario da sempre, per un lungo periodo anche consigliere del Magistrato e tutt’ora era attivo nei servizi sociali e in cucina, ha curato l’ultima cena una decina di giorni fa. Era consigliere quando si decise di fare la nuova sede e quella fu una decisione non facile e recentemente quando ci siamo impegnati come Confraternita nella ristrutturazione del circolo del Galli ci ha sempre incitato a fare presto. Non più tardi di una settimana fa venne a prendere mio figlio Simone che conosceva molto bene. E’ una grande perdita per il nostro movimento". Il funerale di Roberto Fiaschi sarà celebrato oggi, alle 15, nella chiesa di San Luca a Carmignano.

M.S.Q.