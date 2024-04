L’acquedotto si rinnova. Lavori in via Scarpettini

Si rinnova la rete idrica di Montemurlo. Procedono i lavori di realizzazione del secondo stralcio dell’intervento per la sostituzione ed il rinnovo dell’acquedotto di via Scarpettini. Un lavoro finanziato con fondi Pnrr e compreso tra gli interventi strategici che l’azienda mette in campo per la riduzione delle perdite sulla rete idrica. L’intervento prevede la posa di 710 metri di condotta e di 680 metri di condotta di distribuzione su via Scarpettini (tratto compreso tra via di Prato e via Enrico Berlinguer). Ad oggi, sono stati già posati circa 300 metri di tubazioni e predisposti gli allacciamenti sul tratto dove la posa si è conclusa. Nei mesi estivi è prevista la fase più delicata dell’intero lavoro con l’attraversamento della strada provinciale all’intersezione con la rotonda di via Scarpettini. Salvo problemi tecnici ad oggi non prevedibili o rallentamenti dovuti al clima, i lavori di posa condotta si concluderanno entro l’estate. Successivamente saranno effettuati i collaudi, i collegamenti con le reti esistenti e quindi la definitiva messa in esercizio delle nuove tubazioni.

Il quadro economico dell’intervento è di circa 1,2 milioni di euro. "Grazie ai finanziamenti del Pnrr, nonché alla capacità della nostra azienda di metterli a terra, stiamo portando avanti un profondo rinnovamento del sistema acquedottistico di 12 comuni del nostro territorio – dice Nicola Perini, presidente di Publiacqua - 57 milioni, su un importo complessivo del progetto di 91 milioni, che hanno l’obiettivo di mettere in sicurezza e migliorare ulteriormente un servizio strategico e fondamentale come quello idrico e, appunto, di ridurre le perdite sulla rete".