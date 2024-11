L’Accademia Prato Ju Jitsu primeggia

Grandi soddisfazioni per l’Accademia Prato Ju Jitsu al Criterium Nazionale Giovanissimi, trofeo dedicato alle categorie pre-agonistiche, e agli Open d’Italia 2024 (VII Trofeo Nazionale Maestro Alberto Alunni), dedicato invece agli agonisti. Le manifestazioni, andate in scena in concomitanza al PalaPaternesi di Foligno, hanno visto la società pratese ottenere due ori, un argento e un bronzo grazie alle ottime prestazioni dei suoi giovani talenti. In particolare, fra oltre 360 atleti e 25 società provenienti da Umbria, Lazio, Toscana, Piemonte, Liguria, Campania, Marche Puglia, Calabria e Sicilia, spiccano le due medaglie d’oro ottenute da Brando Caltabiano nella categoria Under 12 - 40 kg e da Emma Bettarini nella categoria Under 16 - 57 kg. Ottimo anche l’argento di Azzurra Tartoni nella categoria Under 12 - 32 kg, così come il bronzo ottenuto da Rachele Caltabiano nella categoria Under 14 - 57 kg. Da segnalare infine, seppur fuori dal podio, l’ottima prestazione di Cristian Caso nella categoria Under 14 - 44 kg, che lo ha portato a concludere il trofeo al quarto posto. Il prossimo evento che vedrà impegnati gli atleti dell’Accademia Prato Ju Jitsu sarà la "Coppa Italia" che si disputerà a Genova il 30 novembre. L.M.