L’Academy perde la sfida con la Pistoiese

Dopo quanto avvenuto alla squadra maschile, si arresta anche la corsa della femminile del Montebianco Prato Calcio a 5. In quest’ultimo caso, però, non a causa di una sconfitta, ma solo per il rinvio della gara che le biancazzurre avrebbero dovuto disputare all’Elba, dove il Pala Cecchini è stato fatto oggetto di atti vandalici e quindi indisponibile per la gara in programma nello scorso fine settimana. Nonostante lo stop forzato, la squadra allenata da Nicola Giannattasio, così come quella di Luca Pullerà in A2, è rimasta in testa da sola alla classifica della serie C. Domani il Montebianco Prato Calcio a 5 è atteso da un turno di riposo. Sempre in questo campionato, si registra la sconfitta casalinga (2-4) del San Giusto contro Worange Pistoia. Restando al Montebianco Prato Calcio a 5, derby amaro con la Pistoiese (1-4) per l’Academy di serie C2. Per i ragazzi di coach Zambri è la seconda sconfitta consecutiva, la terza da inizio campionato. La prossima sfida vedrà il Montebianco Prato Calcio a 5 affrontare in casa l’Alfieri Futsal Campi. Questi gli altri risultati delle pratesi di serie C2: Fiordaliso-Casalguidi 4-7, MD United-Chiesanuova 7-0, Timec-Atletico 2001 5-2. Timec da sola in testa alla classifica del girone B a punteggio pieno. Nel girone C GF Rione-La Querce 5-1.

M.M.