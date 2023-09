Laboratorio del Tempo Prato: Aperte le Iscrizioni

C’è tempo fino alle 13 di giovedì 28 settembre per iscriversi ai corsi della nuova programmazione del Laboratorio del Tempo, utilizzando esclusivamente la procedura on line all’indirizzo: https:corsielaboratori.comune.prato.it

"Come di consueto ricominciano le attività al Laboratorio del Tempo con una programmazione aperta a tutti con un occhio attento alle Pari Opportunità – commenta l’assessore Ilaria Santi – Ci sono corsi di lingua, informatica e fotografia; corsi di creatività e artistici, attività finalizzate al benessere e opportunità come il qi gong, lo yoga post parto mamma e bebè che completano le offerte di attività motoria dolce. Le tante opportunità di incontro, socializzazione, formazione sono frutto di un percorso di condivisione con le associazioni del territorio e di un impegno dell’amministrazione per proporre attività in sintonia con le esigenze e i bisogni dei nostri concittadini".

Fra le proposte nello specifico ci sono: corsi di informatica di base e per l’uso di Excel e di fotografia. I corsi di lingua rispondono a diverse esigenze di conoscenza con vari livelli di approfondimento e riguardano le seguenti lingue: inglese, cinese, spagnolo e francese.

Fra le proposte di attività creative ed artistiche ci sono: lavorazione della cartapesta, pittura ad acquarello, disegno e ceramica, uncinetto, punti maglia, punto croce, attività sul riciclo di libri e vestiti usati.

Nell’ambito delle proposte di benessere ci sono corsi di yoga insieme a mindfulness, yoga della risata, feldenkrais, pilates zen ma anche laboratori di scrittura creativa e di benessere emotivo.

Oltre ai corsi, sono aperti al Laboratorio alcuni spazi gratuiti. Un esempio? Slanci Creativi il giovedì dalle 16 alle 17.30 (ogni mese saranno proposte attività creative varie per passare un po’ di tempo in compagnia). Ci sarà anche assistenza di base per l’utilizzo del computer con accesso a postazioni informatiche e con la presenza di personale (lunedì, mercoledì e giovedì 10.4012.40).

Il laboratorio del tempo in particolare è aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle 10 e fino alle 13. La partenza dei corsi invece è prevista nel mese di ottobre.