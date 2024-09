Laboratorio del tempo, i nuovi corsi

Fino alle 17 di giovedì 19 settembre, sarà possibile iscriversi ai corsi della nuova programmazione del Laboratorio del Tempo all’indirizzo https://corsielaboratori.comune.prato.it/ Ci sono corsi di lingua, informatica e fotografia, corsi di creatività e artistici, attività finalizzate al benessere e opportunità come pilates zen e feldenkrais, attività motoria dolce. Prosegue l’attenzione ai corsi di pittura e disegno e si ampliano le opportunità con i corsi di illustrazione di moda e fumetto. Tra le proposte anche corsi di informatica di base e per l’uso di Excel e di fotografia. I corsi di lingua rispondono a diverse esigenze di conoscenza con vari livelli di approfondimento e riguardano inglese, cinese, spagnolo e francese. Ci sono corsi sulla lavorazione della cartapesta, fiori di carta, uncinetto, punti maglia, punto croce, riciclo di libri e vestiti usati. Ci sono anche corsi di yoga, un percorso sulle costellazione familiari, laboratori di scrittura creativa, bridge. Oltre ai corsi, sono aperti gli spazi gratuiti Slanci creativi (giovedì dalle 16 alle 17.30) e con attività creative varie per passare un po’ di tempo in compagnia, e Punto digitale facile, per assistenza e supporto all’utilizzo del pc ed ai servizi digitali della pubblica amministrazione (lunedì, mercoledì e giovedì 10.30 - 12.30. Il laboratorio del tempo è aperto al pubblico: lunedì e giovedì in orario 10-13. La partenza dei corsi tra fine settembre/inizio ottobre.