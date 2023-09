La Via Medicea in festa. Storia, gusto e natura

Festa della Via Medicea: domani una giornata di iniziative, escursioni e degustazioni di prodotti tipici immersi nel patrimonio storico e naturale di Prato e dintorni. Il quartier generale della festa è alle Cascine di Tavola, dove parte la Via Medicea: nell’area della Rimessa delle Barche animeranno la festa stand gastronomici e di artigianato locale, dove dalle 10 alle 20 si potranno degustare le eccellenze gastronomiche del territorio, provare ricette tipiche e acquistare manufatti. Sia la mattina che il pomeriggio dal parco partiranno escursioni e passeggiate di vari livelli e difficoltà e nell’area della Rimessa bambini e ragazzi potranno, con l’aiuto di esperti, cimentarsi in attività sportive, come l’orienteering, l’ultimate frisbee e la mountain bike, e divertirsi in armonia con la natura. Nel pomeriggio, dalle 17, i Dialoghi intorno al Cammino: i protagonisti della Via Medicea, guide, esperti, amministratori, intratterranno il pubblico raccontando i luoghi, la storia, i sentieri e nuovi progetti legati alla Via. Tutto il programma su www.viamedicea.it

Tra le iniziative da segnalare "Non solo il Magnifico", la passeggiata guidata alla scoperta delle Cascine di Tavola a cura di FareArte domani alle 9.30e: saranno descritti i vari luoghi del vasto parco delle Cascine, narrandone la storia dal punto di vista dei personaggi che nei secoli ne hanno caratterizzato l’aspetto e le funzioni. L’acquisto del vasto territorio pianeggiante delle Cascine di Tavola da parte di Lorenzo negli anni ’70 del Quattrocento, consentì al giovane Medici di realizzare il proprio sogno di realizzare un complesso unitario che comprendesse una vasta tenuta agricola e il luogo di svago per eccellenza, la villa di delizia circondata da un ameno giardino. Durante l’itinerario saranno effettuate alcune soste accompagnate da spiegazioni storiche e letture tratte da testi e lettere dei Medici e altri personaggi. Ritrovo: Via Traversa del Crocifisso, al cancello di ingresso delle Cascine. Distanza del percorso: 7 km in pianura. Costo 13 euro per la visita guidata. La quota non comprende il pranzo, che potrà essere consumato nell’ambito della festa medicea. Informazioni e prenotazioni: [email protected]; 335 5312981