La storia di un’impresa E dei restauri

Marco Ciatti parlerà del lungo rapporto tra l’Opificio delle pietre dure e le opere di Donatello a partire dall’alluvione di Firenze del ’66, sino agli ultimi restauri presentati alla mostra su Donatello di Palazzo Strozzi alcuni dei quali sono ancora in corso, con un focus particolare sull’intervento compiuto sui due strepitosi Pulpiti di San Lorenzo che rappresentano l’opera estrema del Maestro. Francesco Caglioti illustrerà il Pergamo della Cintola che Donatello, insieme a Michelozzo e ad altri aiuti fedeli, realizzò per Prato nell’arco di un decennio carico di entusiasmo creativo, ma non privo di ritardi, di tensioni tra il maestro e i suoi committenti, e di complicate e abili mediazioni tra loro per opera di altri attori.