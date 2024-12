"La stanza accanto" di Almodovar conquista il Leone d’oro a Venezia

Arriva sugli schermi "La stanza accanto", l’attesissimo nuovo film di Pedro Almodovar che nell’ultima edizione del festival del cinema di Venezia ha trionfato aggiudicandosi il Leone d’oro. Film dopo film, Almodovar non finisce mai di stupirci. Per il suo primo lavoro in lingua inglese il maestro del cinema spagnolo chiama a sè due attrici superbe che danno vita ad un vero "ring" e che potrebbe trasformarsi anche una commedia teatrale. Tilda Swinton e Julianna Moore, viste le loro toccanti performances dovrebbero essere almeno candidate di diritto al prossimo premio Oscar.

La malattia, l’eutanasia, la morte vista come liberazione e non come tragedia. Semmai lo diventa per chi è intorno. Due amiche si rincontrano dopo molti anni. Una di loro è malata terminale con il gran desiderio di decidere della propria morte; proprio lei che in gioventù è stata una famosa reporter di guerra, proprio lei che la morte l’ha vista, l’ha respirata, l’ha raccontata. Forte di una sceneggiatura tra le più belle "sentite" negli ultimi anni, Almodovar compone un film impeccabile sul piano stilistico. Ogni scena sfiora la perfezione, ogni scena va a comporre uno splendido mosaico, nell’attesa di una morte annunciata. Viva Almodovar e cento di questi film!

Si può vedere al cinema Eden ore 16/18.15/21. Sempre all’Eden "Oceania 2" ore 16/18.15/21 e "Napoli New York" ore 16/18.30/21. Chi volesse vedere o rivedere un "classico" nella carriera di Almodovar può approfittare della retrospettiva a cura del Mabuse in cartellone al Pecci. Ecco "La mala education" con Gael Garcia Bernal oggi alle 16. Completano il cartellone "Anora", oggi ore 18.20 e domani ore 21, "Real" domani ore 16.15 e "Sulla terra leggeri", oggi ore 21.15 domani ore 18 (oggi ore 16/18.15/21 domani 15.40/18.10/20.40).

Per Cinefilante domani alle 10.30 ecco "Gli smei e gli smufi & Bigio randagio", lunedì 9 ore 21 "Uzeda do it yourself", martedì 10 ore 21.15 la rassegna "You can’t be serious" che vuole omaggiare un trio entrato nella storia del cinema; Jerry Zucker, Jim Abrahams, David Zucker chiamati semplicemente ZAZ. A quarant’anni dall’uscita torna "Top secret!". E le risate saranno ancora tante.