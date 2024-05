La squadra di Targetti: "Nove assessori liberi"

Chiara Cecchi, Gianni Roselli, Alessandro Benessai, Eleonora Tenori, Jacopo Buono, Carlotta Pasquinelli, Enrico Capecchi, Rossella Ascolese, Stefano Lenzi. Insieme a Jonathan Targetti, candidato a sindaco e per il quale ci sarebbero le deleghe a sicurezza e centro storico, sono i possibili, futuri assessori di Targettopoli in caso di vittoria alle prossime elezioni. "Nove persone competenti nei rispettivi settori, provenienti dalla società civile e prive di tessere di partito. Ognuno di loro è libero ed indipendente, con percorsi di studio, di vita e di esperienza di altissimo livello, sottolinea Targetti che li ha presentati ieri mattina in centro storico.

"Abbiamo voluto presentare la giunta prima del voto per dare un forte segnale di trasparenza all’elettorato e a tutta la cittadinanza, in un’ottica di discontinuità netta con le logiche di partito – ha aggiunto Targetti – perché siamo abituati a conoscere la squadra di governo a giorni di distanza dalla chiamata alle urne, spesso dopo lunghe trattative che guardano più a calcoli politici che alla competenza e al bene comune. Questa è invece una squadra nella quale ripongo totale fiducia e che a mio avviso può dare alla città quel qualcosa in più a livello amministrativo necessario per compiere quel cambio di passo e quel salto di qualità che tutti noi auspichiamo".

Nel dettaglio Chiara Cecchi, che sarebbe anche voce sindaco, avrebbe le deleghe a pari opportunità e politiche delle famiglie: è un’avvocata di 45 anni. Per Gianni Roselli, 56 anni, abilitato all’esercizio della professione di commercialista dal 1997, sarebbe invece pronto il bilancio. E’ consigliere dell’Ordine dal marzo 2022. Alessandro Benassai, 54 anni, dovrebbe invece occuparsi di urbanistica, mobilità e sport. Sanità ad Eleonora Tenori, 37 anni, attualmente responsabile QA in azienda di sistemi di automazione settore farmaceutico. Tesi di laurea a Copenhagen, tesi di dottorato al Mit di Boston su farmaci antitumorali. Cultura e integrazione a Jacopo Buono, 36 anni ("divide la sua vita tra l’attività artistica individuale, l’insegnamento, la grafica e l’agitazione culturale dal basso"), mentre Carlotta Pasquinelli, 35 anni, si occuperebbe di sviluppo economico e politiche femministe. Attualmente responsabile comunicazione in Manifattura Tabacchi a Firenze. Enrico Capecchi avrebbe la delega alla memoria storica: 66 anni, è tecnico teatrale. L’insegnante Rossella Ascolese, 49 anni, all’istruzuone, mentre Stefano Lenzi, avvocato di 63 anni, a società partecipate, ambiente e città curata.

