La squadra di Palandri si allarga E domani sera il primo consiglio

Oggi presentazione della giunta e domani sera primo consiglio comunale a Poggio a Caiano, aperto al pubblico. Il sindaco Riccardo Palandri ufficializzerà questa mattina le deleghe nel dettaglio ai quattro assessori designati. Mancano da sciogliere alcuni nodi (ambiente e sociale soprattutto), mentre il resto del mosaico è definito: Diletta Bresci, che sarà anche vicensindaco, avrà cultura e anagrafe; Piero Baroncelli turismo e sport; Patrizia Cataldi scuola e giovani e Leonardo Mastropieri urbanistica ed edilizia. Fabrizio Campanelli sarà consigliere delegato alla viabilità, mentre Renzo Breschi al commercio. A proposito di consiglieri, con l’ingresso in giunta di Patrizia Cataldi come assessore alla pubblica istruzione al suo posto entrerà Chiara Guazzini, prima dei non eletti, in quanto Cataldi ha scelto di dimettersi. Gli altri due consiglieri nominati assessori invece manterranno il duplice ruolo.

Dopo l’ufficializzazione della giunta, domani sera sarà la volta del primo consiglio comunale che si svolgerà in sala della Giostra alle 21 (all’ordine del giorno anche la determinazione delle tariffe Tari e le agevolazioni). Palandri ha deciso di istituire la figura del presidente del consiglio che fino ad oggi il Comune di Poggio a Caiano non ha mai avuto ed ha indicato come nome per il ruolo di presidente quello di Mauro Mazzoni, consigliere eletto e con esperienza politica alle spalle. Con l’istituzione della presidenza del consiglio comunale Poggio si allinea al Comune di Carmignano che ha voluto da tempo questa figura.

Il nuovo sindaco martedì ha incontrato tutti i dipendenti comunali sia per presentarsi sia per conoscerli personalmente ed ha annunciato una campagna d’ascolto rivolta a ognuno di loro per capire i problemi che incontrano nel lavoro quotidiano e le esigenze. Palandri, inoltre, ha confermato che resteranno i servizi al pubblico su appuntamento, tramite l’agenda digitale, ma che ci saranno anche due giorni a settimana (ancora da concordare quali saranno) in cui i cittadini potranno presentarsi in Comune senza appuntamento. Questo per agevolare soprattutto la popolazione anziana e coloro che non hanno dimestichezza con l’uso del computer o del cellulare per chiedere un appuntamento in via telematica. Infine, Palandri ha ribadito l’intenzione di riaprire la porta d’ingresso principale del Comune, in via Cancellieri.

M. Serena Quercioli