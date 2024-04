Candidato con la lotteria: "Premio all’idea migliore"

La Lega cerca un candidato tramite una... lotteria. E’ un’iniziativa sorprendente quella del Carroccio, che ieri ha ufficializzato il "proponi e vinci", un metodo tutto particolare per indicare uno dei 32 candidati della lista. La Lega ha deciso di scegliere "chi saprà presentare l’idea migliore, più innovativa e fattibile, di qui al 30 aprile", sottolinea una nota del Carroccio che poi prosegue: "Una vera e propria lotteria, se vogliamo, dove non si vincono denaro e regali né si viene estratti a caso. Un’estrazione a sorte ci sarà nel caso in cui due o più idee saranno ritenute valide e interessanti". Il vincitore potrà candidarsi nella lista.

"È un modo per coinvolgere le persone in campagna elettorale e soprattutto per farle parlare, per aprirsi, attraverso i social e poi, meglio, di persona – dice il segretario provinciale e capogruppo uscente in Comune, Daniele Spada – Abbiamo sentito parlare per anni di democrazia diretta e qualcuno ha addirittura ipotizzato di svilirla estraendo a sorte i rappresentanti dei cittadini e i loro amministratori, mentre sul versante della partecipazione seria e del coinvolgimento reale delle persone si son fatti soprattutto discorsi. Riservare un posto su 32 a chi porta un’idea valida è un segno tangibile, a nostro modo di vedere, di apertura, nel momento di un ascolto reale che stiamo prestando alla città a pochi giorni dalla presentazione delle candidature. Il nostro programma integrerà le idee migliori e il vincitore potrà candidarsi con noi". A chi può pensare che l’idea sia troppo "leggera", considerando che si parla di eleggere i rappresentanti dei cittadini, Spada risponde: "Vista la distanza che c’è fra la gente e la politica ci è sembrato un modo giusto per avvicinare i pratesi". Per partecipare non importa approfondire subito l’idea ma presentarla, con un commento su Facebook, un messaggio WhatsApp o, se si preferisce, un’email. Il regolamento è sui social.

