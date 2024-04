La battaglia sull’urbanistica: "L’edilizia rischia la paralisi dopo il voto per il Comune"

"Se il piano strutturale non verrà approvato dal nuovo consiglio comunale entro il 7 luglio, dal quel giorno non saranno più consentiti la maggior parte degli interventi edilizi. In particolare la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con contestuale incremento di volumetria; gli interventi di nuova edificazione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica". La lista Prato merita (Azione, Italia Viva, Libdem e Psi), che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Daneri, lancia l’allarme urbanistica in vista del prossimo mandato amministrativo. "Assisteremo alla paralisi fino a quando non verrà pubblicato sul Burt l’atto di approvazione definitiva – si legge in una nota – Il procedimento di formazione del piano strutturale deve concludersi entro tre anni dall’avvio del procedimento, ovvero dalla delibera del consiglio comunale numero 33 dell’8 luglio 2021. Ma il nuovo consiglio comunale vorrà approvare quel piano strutturale istruito in fretta e furia dalla giunta Biffoni e dall’assessore Barberis e che è riuscito a creare un esercito di ‘scontenti’ fra operatori del settore, professionisti e soprattutto cittadini?".

Gli esponenti dell’alleanza liberaldemocratica e riformista aggiungono: "L’eredità che la giunta Biffoni e l’assessore Barberis lasciano al nuovo consiglio non sarà di facile gestione poiché davanti ad un piano strutturale completamente da rifare. Ci sarà da una parte la responsabilità di ‘doverlo comunque’ approvare per evitare il peggio, cioè la paralisi, e dall’altra la necessità di metter mano al piano operativo in scadenza il prossimo novembre".

E anche in questo caso, sottolineano ancora Azione, IV, Libdem e Psi, c’è "la necessità di dover armonizzare il nuovo piano operativo al piano strutturale che sembra piacere solo al Pd, che il 27 luglio 2023 lo approvò a maggioranza, con i suoi voti e quelli della lista Biffoni. Contrari tutti i consiglieri di opposizione e il Movimento 5 stelle, quei 5 stelle che adesso sembrano senza memoria e che sostengono il candidato sindaco del Pd e della sinistra. Complimenti, proprio un capolavoro".