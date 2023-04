La sosta è più facile Ecco la nuova app per pagare e trovare parcheggi liberi

Indicazioni sui parcheggi disponibili, navigatore che accompagna direttamente al posto libero, pagamento tramite app e soltanto per i minuti effettivi di sosta, connessione costante con Consiag servizi per acquisire informazioni. Sono queste alcune delle novità già in vigore da oggi che riguarderanno più facile la sosta dentro e fuori dalle mura del centro storico. Una app cucita su misura sulle esigenze degli automobilisti per facilitare la vita a chi vuole frequentare il centro ma anche una maniera per incentivare le persone ad avere una gestione migliore dei parcheggi. Tema caldo a Prato soprattutto in vista dell’estate. Nasce così la app ’Csc Parking’ per il pagamento della sosta: attraverso il nuovo strumento i cittadini potranno acquistare biglietti singoli e abbonamenti senza alcuna commissione per il servizio.

Si amplia inoltre l’offerta per il pagamento della sosta: oltre all’App DropTicket (già disponibile) sarà possibile pagare la sosta anche con le App Easypark, TelepassPay, MyCicero, Phonzie, Tabnet. La nuova app Csc Parking consente l’acquisto di biglietti con borsellino elettronico ricaricabile. Gli utenti potranno pagare solamente il tempo di sosta effettivamente goduto semplicemente selezionando l’area di sosta di proprio interesse, inserire la targa e premere i pulsanti ’inizia la sosta’ e ’termina la sosta’ direttamente sullo schermo del proprio smartphone. Potranno inoltre essere acquistati abbonamenti. Inoltre, sarà possibile pagare la sosta anche per i parcheggi in struttura del Serraglio, Porta Fiorentina ed Ebensee Nord: in questo caso è sufficiente scansionare il Qr code riportato sul biglietto. Il pagamento è disponibile con tutte le principali carte elettroniche. Oggi soltanto il 10% dei ticket viene effettuato tramite app, il Comune punta ad aumentare la platea dei fruitori rendendo il sistema più accessibile grazie anche allo strumento ’trova il parcheggio’ con cui è possibile ricercare le aree di sosta più vicine in base alla propria posizione o destinazione.

Sono circa 2000 i posti auto tra piazza del Marcato Nuovo, Porta Fiorentina, Serraglio, Mercatale, Borgo Romito (via Pomeria) a servizio del centro, ma ogni estate si ripropone ciclicamente il tormentone dei parcheggi e dell’eterna lite con i residenti.

"E’ evidente che Prato non abbia un problema di parcheggi disponibili. Si tratta però di cambiare abitudini e non voler sempre parcheggiare a tutti costi il più vicino possibile andando a sottrarre gli spazi per la sosta dei residenti del centro, che poi chiedono l’intervento dei vigili. Con questo ulteriore strumento sarà ancora più facile poi sia pagare la sosta che trovare parcheggio", auspica il sindaco Biffoni.

E non è una questione di prezzo: il Serraglio dalle 18.30 alle 8 del mattino costa 1 euro, piazza Mercatale, Porta Fiorentina, il Romito, piazza del Mercato Nuovo e piazzale Ebensee dopo le 20 sono gratuiti.

"E’ necessario maggiore ordine, non si può assistere alla sosta selvaggia la sera in centro perché non si vogliono fare 50 metri in più a piedi – aggiungono gli assessori Flora Leoni e Lorenzo Sbolgi – Csc Parking può essere utilizzata per i parcheggi in struttura come il Serraglio, quelli a sbarra o con strisce blu".

Silvia Bini