La solidarietà possibile sotto lo stesso tetto

Stare insieme e aiutarsi sotto lo stesso tetto: è "Abitare Solidale". Regia dell’associazione Auser con il Comune di Prato. L’amministrazione ha indetto un avviso di coprogettazione per l’individuazione di enti del Terzo Settore che possano realizzare azioni e interventi di welfare partecipato, destinati ai nuclei familiari con disagio socio-economico ed abitativo e cogestirli in partenariato privato-sociale. In base al progetto, anziani che vivono soli in case sovradimensionate per le loro esigenze, che rappresentano un elemento di rischio per il loro benessere e che spesso comportano spese eccessive, possono mettere a disposizione parte della casa a singoli o piccole famiglie che non riescono ad accedere al diritto alla casa.