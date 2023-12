La sicurezza stradale spiegata dai ragazzi

Gli studenti potranno spiegare la sicurezza stradale ai coetanei e agli adulti attraverso locandine e cortometraggi. Al teatro Ambra di Poggio a Caiano si è svolto il "Convegno sulla sicurezza stradale" organizzato dalla polizia municipale con circa 300 studenti della scuola media Mazzei e i docenti.

"Il fatto di saltare un giorno di scuola - spiega il comandante della municipale di Poggio Matteo Maria Berti - ed essere in un teatro ha l’obiettivo di trasmettere con il cuore ai ragazzi una vera lezione di vita che possa essere ricordata". Sono state proposte alcune storie di sopravvissuti a incidenti stradali gravi, forniti dati sulle cause di incidentalità e l’invito agli studenti è stato quello di contribuire a sviluppare questo progetto di prevenzione realizzando a gruppi e con il coordinamento dei docenti, i disegni sulla sicurezza stradale. Tali elaborati potrebbero poi essere pubblicati e diventare i volantini dei prossimi incontri. "Stesso invito – aggiunge Berti - per la possibile creazione di cortometraggi sempre su come comportarsi correttamente mentre si è alla guida del proprio mezzo".

Tanti gli interventi che si sono succeduti: dal sindaco di Poggio Riccardo Palandri al tenente colonnello dei carabinieri Sergio Turini. Un pensiero finale è andato da parte del Comune e della polizia municipale ad Alessandra, una studentessa di 12 anni che il 16 dicembre dell’anno scorso ha perso la vita proprio in un incidente stradale a Poggio. "Il messaggio tramesso ai ragazzi – conclude il comandante – è che occorre un radicale cambiamento nel modo di vivere, anche la strada. Le leggi, anche se con previsioni di pene giuste come la norma sull’omicidio stradale, da sole non bastano a salvare vite umane".

M. Serena Quercioli