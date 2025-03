La sfida al Lentigione: "è fondamentale"

Testa alla sfida col Lentigione. Approfittando della sosta del campionato, causa Viareggio Cup, la Zenith Prato ha serrato le fila per prepararsi al meglio al finale di stagione nel girone D di serie D.

Il prossimo avversario dei pratesi, che domenica prossima torneranno al Lungobisenzio (fischio di inizio alle 14.30) dopo l’ultima sconfitta immeritata incassata all’ultimo minuto di recupero sul campo del Ravenna, sarà proprio il Lentigione, squadra attualmente al quinto posto in classifica con 48 punti (19 in più del sodalizio di via del Purgatorio) e con tanta voglia di insidiare il terzo gradino del podio, distante solo 5 lunghezze e occupato dal Tau Altopascio in netta frenata rispetto ad inizio stagione.

Numeri importanti quelli della formazione emiliana, che rappresenta una frazione di Brescello, in provincia di Reggio Emilia: fino ad ora il Lentigione ha accumulato 13 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte in 27 partite giocate, segnando 34 gol e subendone 23 (dati che valgono una delle migliori difese del girone.

Una società solida, quella gialloblù, sostenuta da Immergas come main sponsor e che negli ultimi anni in serie D ha sempre fatto ottimi campionati, chiudendo spesso in zona play off ed esprimendo un calcio a tratti frizzante e propositivo.

"Una partita dove spero dovranno contare la differenza di fame e di motivazioni per il risultato finale – commenta il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. L’avversario è di tutto rispetto, ma abbiamo già dimostrato in questa stagione di poter giocare alla pari praticamente con tutte le squadre. In questo senso l’ultima trasferta di Ravenna deve darci anche delle iniezioni di fiducia per portare a casa i punti necessari che mancano alla salvezza".

Il Lentigione è reduce dalla vittoria di misura ottenuta fra le mura amiche, nello scontro diretto con il Tau Altopascio, terza forza del campionato, e quindi arriverà a Prato desideroso di mantenere il trend positivo.

La prima squadra della Zenith Prato è tornata, nel frattempo, ad allenarsi al ‘Chiavacci’ a ranghi completi. Il tecnico, Simone Settesoldi, avrà quindi solo l’imbarazzo della scelta per tentare di portare a casa punti da questa sfida casalinga per uscire dalla momentanea zona play out.

Sulla società e sul cammino della prima squadra incombe ancora il caso Tempestini e le possibili ripercussioni per eventuale squalifica con penalizzazione.