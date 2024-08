La serata dei consulenti del lavoro. Consiglio rinnovato: tutte le nomine Una serata conviviale e culturale per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato, con visita al convento di San Domenico e cena nel chiostro rinascimentale. Unione tra socialità e cultura per affrontare i continui cambiamenti nel settore. Presenza di autorità e iscritti che rappresentano un punto di riferimento per aziende e lavoratori.