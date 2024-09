La scuola per adulti

Si è tenuto ieri in Provincia l’open day- Una scuola per gli adulti, per presentare alle istituzioni e ai cittadini l’offerta formativa promossa dagli istituti scolastici Dagomari, Datini, Buzzi e CPIA1 Prato, nell’ambito dell’istruzione per gli adulti. La mattinata è stata organizzata in due sezioni: nella prima parte, dopo i saluti istituzionali delle autorità e dei dirigenti scolastici, le singole scuole hanno presentato i corsi serali e quellii delle sezioni carcerarie, illustrandone gli indirizzi e gli sbocchi professionali, con l’aiuto anche di testimonianze dirette di allievi ed ex allievi che hanno raccontato la loro esperienza di apprendimento ed accrescimento personale nel percorso scolastico affrontato in età matura. La seconda parte è stata dedicata a numerosi progetti promossi dall’Indire e dall’ufficio scolastico regionale, rivolti all’educazione agli adulti come il progetto Paths, dedicato allo sviluppo del pensiero critico, o il progetto Erasmus +, che intende favorire gli scambi in ambito europeo tra studenti ma anche tra docenti che in Europa si dedicano all’istruzione per gli adulti; in quest’ultima sezione sono state presentate varie testimonianze di insegnanti pratesi che hanno potuto confrontarsi con colleghi europei con cui condividere l’esperienza dell’insegnamento in corsi rivolti agli adulti . Per l’intera mattinata gli istituti coinvolti, hanno organizzato degli info point, in cui sono state fornite informazioni pratiche e consigli sui percorsi formativi offerti.