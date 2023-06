La scelta giusta per il genio ormai eterno

Leonardo Biagiotti

Comune e Regione hanno fatto la scelta giusta. Intitolare Manifatture Digitali Cinema a Francesco Nuti significa valorizzarne l’essenza dando eternità al genio del regista e attore, già immortale per i suoi film cult. E’ anche la concretizzazione dell’amore della sua città, che così si lega ancora di più a lui ispirando le future produzioni nel nome di Cecco. Non sarà certo l’unico segno di amore che Prato riserverà (ancora) a Nuti, ma è un primo passo nella direzione giusta. Il legame dei pratesi con Francesco lo si è visto anche nel rispetto per la decisione della famiglia di fare il funerale nella chiesa di San Miniato a Firenze, che all’inizio ha un po’ sorpreso. Mancherà un addio ufficiale in città. Ma forse quello non ci sarà mai.