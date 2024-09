La ripartenza del Prato Nord, tutti in campo

"La prima squadra punta alla salvezza, meglio se senza passare dai playout. L’U21 disputerà la Terza, per crescere. La juniores ha una buona rosa, da prime posizioni. A livello di numero di tesserati siamo la quarta società della provincia dopo Prato, Zenith e Montemurlo: avanti così, vogliamo continuare a crescere". E’ il presidente Roberto Degli Innocenti ad indicare gli obiettivi stagionali per il Prato Nord, a seguito della presentazione del club avvenuta ieri in Galcetello. E che farà da prologo ad un nuovo incontro da programmare nelle prossime settimane, quando i lavori in corso saranno terminati: si sta lavorando per la stesura del manto sintetico del sussidiario e la seconda semina del campo principale, in modo da poterci giocare all’inizio del prossimo ottobre. Una prospettiva divenuta possibile anche grazie alla generosità di cittadini ed aziende che hanno sostenuto il sodalizio calcistico che aveva visto i propri impianti gravemente danneggiati dall’alluvione. Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina era arrivato in città. E il club aveva beneficiato anche della generosità dei lettori de La Nazione: 15mila euro consegnati ai dirigenti del Prato Nord nei mesi scorsi grazie ad una raccolta fondi lanciata dal nostro quotidiano.

"Abbiamo speso oltre 230mila euro per smaltire i rifiuti lasciati dall’acqua e rifare i campi. I danni erano ingenti, tant’è che nelle ore immediatamente successive allo scorso 2 novembre non eravamo sicuri di poter ripartire – ha svelato Degli Innocenti – ribadiamo il nostro "grazie" a La Nazione, ai lettori e a tutti coloro che ci ha sostenuto".

Per la prima squadra di Rondelli (composta da Antico, Baldi, Belli, Bennati, Bonacchi, Brigandì, Calamai N., Calamai R., Cicatiello, Cinieri, Dalla Porta, Degl’Innocenti, Gargano, Giovacchini, Iozzolino, Lenzi, Miele F, Miele G., Lunardi, Masolini, Montagni, Priami, Tarantino e Vincitorio) e per le altre formazioni, ci sono i presupposti per una stagione più che positiva.