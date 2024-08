La rificolona torna a sfilare. Carnevale d’estate con le lanterne

Torna sabato uno degli eventi più tradizionali dell’estate di Montepiano, la sfilata delle rificolone, inserito in una giornata ricchissima di appuntamenti che vanno a comporre la "Festa d’estate", che si svolgeranno nelle varie frazioni della località valbisentina. Gli eventi, organizzati dalla Pro Loco, prendono il via alle 17 con la premiazione del concorso "Illustriamo Montepiano, allo Chalet. Alle 18.30, alla Storaia, ci sarà musica dal vivo con la Sganghenga Street Band e assaggi di Gin Tonic da "Gastone". Doppio appuntamento alle 20.30 con il Truccambimbi e musica, sempre con la Sganghenga Street Band, stavolta al bar Stefania.

Alle 21 l’atteso appuntamento con la Rificolona, una festa che a Montepiano affonda le proprie radici nella notte dei tempi e che vede usualmente la competizione fra balli, maschere e carri dei vari rioni di cui è composta la località.

Le rificolone, per tutti, saranno a disposizione gratuitamente negli esercizi commerciali del paese e si potrà seguire la sfilata per le vie di Montepiano fino a ponte all’Abate. La giornata di festa non si chiude qui ma prosegue con lo spettacolo delle fontane danzanti, che prendono il posto dei tradizionali fuochi d’artificio, alle 22, a cui seguirà una nottata danzante don un dj set agli spazi della pro loco. La rificolona è una festa tipica di Firenze e si svolge a settembre. Montepiano - che deve il suo sviluppo proprio ai primi appassionati della montagna di Firenze e meta da sempre di turisti dal capoluogo di Regione - da moltissimi anni l’ha anticipata e le ha dato una forma nuova, a metà fra la sfilata delle lanterne e una sorta di festa di carnevale, dove la fantasia e la manodopera locale ha creato, nel tempo, capolavori di maschere e carri, per un divertimento assicurato per grandi e piccini.