La rassegna . Il Pecci diventa la città dei lettori

Torna giovedì 23 e venerdì 24 maggio la seconda edizione di "Centro Pecci dei lettori" con due temi portanti: gli esordienti e l’intelligenza artificiale. Due giorni intensi col sostegno di ChiantiBanca Credito Cooperativo, che hanno avuto l’anteprima ieri con l’incontro di Marco Buti con gli studenti del Marconi, e che si inaugurano il 23 maggio alle 10 con un incontro coordinato dal Dipartimento educazione del Pecci. Insieme 95 bambini dai 3 ai 6 anni delle scuole dell’infanzia con la partecipazione di Arianna Papini, autrice ed illustratrice di "Nessuno sa" e di "Amiche d’ombra". Sempre giovedì, alle 18.30 incontro con lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri che pubblicato "Introduzione alla realtà". Il tutto in un podcast in diretta con Federico Di Vita. Si prosegue, alle 19.30, con la prima presentazione nella sua città natale di "Enrico Coveri – The King of Colors" il libro sulla storia del grande stilista con testi di Silvio Balloni e foto dell’Archivio Enrico Coveri. Un prezioso coffee table book custodito in un cofanetto fucsia, il colore più amato dallo stilista con contenuti multimediali esclusivi a cui accedere attraverso i QR Code inseriti nel libro. A parlarne al Pecci Francesco Martini Coveri, direttore creativo della Maison Coveri con Stefano Collicelli Cagol, direttore del Pecci; Leandro Gualtieri, imprenditore e fondatore della Filpucci; Silvio Balloni, il co-curatore e editore Matteo Parigi Bini e la giornalista Silvia Pieraccini. La prima giornata si conclude alle 21 con un reading/concerto: accompagnata alle tastiere da Fabio Barovero la cantante e conduttrice radiofonica Saba Anglana che esordisce nella letteratura con il romanzo "La Signora Meraviglia". Venerdì alle 18.30, la giovane scrittrice Emanuela Anechoum in dialogo con il direttore del Pecci, presenta il suo primo romanzo, "Tangerinn mondo". Alle 19.30, Silvia Costantino e Francesco Quatraro, redattori della casa editrice "Eeffequ" presentano con l’autore Emiliano Dominici il nuovo romanzo "Maria Malva – Brucia il giorno per me". Alle 21 Paolo Hendel intervista Giobbe Covatta e Paola Catella sul loro libro "Il commosso viaggiatore – Alla scoperta dell’Africa".