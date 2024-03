La rassegna dei cori con 600 studenti

Oltre al potenziamento della pratica strumentale d’insieme e la realizzazione di laboratori per l’ascolto consapevole della musica, l’Ufficio scolastico regionale ha pensato quest’anno

di sensibilizzare le istituzioni scolastiche sulla pratica corale.

La risposta è stata incoraggiante: 274 dirigenti scolastici e docenti coinvolti nella formazione specifica sulla coralità e 92 cori che si esibiranno nella Rassegna regionale cori scolastici. I due eventi organizzati dall’Ufficio scolastico provinciale di Prato in collaborazione con il Convitto Cicognini rappresentato una grande opportunità di incontro tra le esperienze didattiche delle scuole del territorio. Ben 14

cori di 11 scuole della provincia di Prato,

2 di Pistoia e 1 di Sesto Fiorentino, si esibiranno nel teatro del Cicognini oggi e domani dalle 9 alle 13: saranno coivolti oltre 600 studenti che animeranno due mattinate di esibizioni intense e gratificanti.

Il valore educativo della

rassegna per le alunne e gli alunni è rappresentato non solo dall’esecuzione dei brani ma anche dalla possibilità di ascoltare le esecuzioni degli altri cori, un’importante iniziativa per valorizzare la formazione musicale degli studenti.