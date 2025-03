"La questione sicurezza va affrontata"

I furti nei garage, le spaccate nelle macchine: sono piccole violenze che fanno male. Il tema della sicurezza tiene banco, anche nel dibattito politico e questa volta per voce di una consigliera comunale del Pd, Martina Guerrini. "Sbaglia, a mio parere, la politica che pensa che la sicurezza dei cittadini non sia una priorità – dice –. Non è accettabile che la questione si derubrichi a secondaria rispetto ad altre, né che la si affronti solo nel salotto buono della città, il centro. Anche le zone più periferiche necessitano di attenzione e interventi concreti. Non è accettabile che proliferino zone sotto il controllo di spacciatori. Serve un lavoro serio, competente, continuato anche per la sicurezza".

