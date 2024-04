La prima al Met. Pedalata surreale con Benvenuti

Dopo aver messo in scena Un Comico Fatto di Sangue (2013) e Panico ma Rosa (2020), Alessandro Benvenuti conclude la trilogia del Dinosauro Canterino con "Lieto fine", una nuova produzione del Teatro Metastasio di Prato che debutta in prima assoluta da oggi a domenica 21 aprile al Teatro Metastasio (feriali ore 20.45, sabato doppia recita ore 16 e ore 19.30, domenica ore 16.30).

La storia racconta di una bicicletta multifunzionale che attende tutti i giorni il proprio pedalatore dentro un box poco attendibile, arredato con scarne ed essenziali memorie. Colui che ogni giorno la mette in funzione pedalandola è un uomo che attraverso gli auricolari del suo cellulare è costantemente in contatto con decine di voci di persone care, amici, importuni e suoni vari… più un tipo che cerca un tassidermista senza riuscire a farsi una ragione del fatto che non riesca a trovarlo. La condizione in cui l’uomo si trova tutti i giorni della propria vita senza accorgersene è surreale perché c’è da andare al lavoro, al cinema, a letto, allo stadio, al mercato...: ma il pedalatore ha un amore, un destino, una grande paura, e la strana bicicletta è la risposta ad ogni apparente mistero.

Alessandro Benvenuti è ormai di casa a Prato, da sempre ricordato con affetto per i suoi trascorsi nei Giancattivi, assieme ad Athina Cenci e Francesco Nuti, con cui nel 1981 girò Ad ovest di Paperino, uno dei tanti successi di una lunga carriera tra cinema e teatro, ricca di riconoscimenti, che ancora oggi lo porta in tour sui palchi di tutta Italia.

Attorno allo spettacolo in programma al Metastasio sono previsti due incontri: oggi alle ore 19, presso la caffetteria del Metastasio, approfondimento sullo spettacolo del ciclo Sorsi di Teatro a cura di Luisa Bosi. Giovedì alle ore 15.30 presso il Ridotto del Teatro Metastasio, per il Progetto speciale "A Singolar Tenzone - i monologhi del XXI sec"., Alessandro Benvenuti sarà in dialogo con il critico Federico Berti (Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] entro oggi).