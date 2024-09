La prefetta incontra gli alunni alle Gandhi

È stata accolta dagli studenti di terza media con l’inno di Mameli e non poteva essere diversamente per il più alto rappresentante del Governo in città. Ospite d’onore l’altra mattina delle medie Zipoli è stata la prefetta Michela La Iacona, accompagnata dal dirigente dell’istituto Gandhi Mario Battiato per l’apertura del nuovo anno scolastico. Presente tutta la scuola al completo, dal consiglio d’istituto al corpo docenti, insieme al personale del provveditorato rappresentato da Maria De Simone (la responsabile, Ilaria Baroni, è di recente nomina). Un bel modo per tornare sui banchi di scuola, sottolineando l’importanza di fare comunità a partire da quella palestra straordinaria d’inclusione che è la scuola, a maggior ragione in una realtà come Prato. Il preside Battiato, numero uno della rete degli istituti pratesi Rispo, ha ringraziato la prefetta per la sua attenzione e sensibilità verso il mondo della scuola, richiamando alcuni punti del discorso pronunciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 16 settembre a Cagliari, all’apertura dell’anno scolastico. Dal canto suo, la prefetta La Iacona si è soffermata sui valori fondamentali della Costituzione che trovano nella comunità scolastica un luogo privilegiato di conoscenza e diffusione, per poi passare a visitare alcuni locali delle medie Zipoli, dove è stata raggiunta dalla sindaca Ilaria Bugetti. La visita è proseguita successivamente alla primaria Gandhi.

M.L.