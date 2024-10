La Porta plaude. Ma Squittieri critica sui tempi

"Con la concessione di 8 settimane di Cig in deroga alle imprese anche artigiane fino a 15 dipendenti del sistema moda e la possibilità che l’integrazione salariale, erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’Inps, possa essere direttamente pagata dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano difficoltà finanziarie, provvedimenti decisi in Consiglio dei Ministri, il governo dimostra, attraverso questo strumento concreto, di non aver mai abbassato la guardia per trovare risorse a contrasto di una crisi che attanaglia interi distretti anche nella nostra regione, dal tessile al conciario". Lo afferma Chiara La Porta, deputato di Fratelli d’Italia, che si è spesa molto perché arrivasse un segnale concreto ed un intervento costruito su misura per il distretto pratese. "Tra le priorità di Fratelli d’Italia ci sarà sempre l’ascolto del territorio e delle sue imprese e continueremo ad impegnarci ad essere interlocutori con l’esecutivo per poter garantire loro tutela e valorizzazione", dice ancora. "Il provvedimento arriva con tempi celeri e va nella direzione delle richieste fatte dalle associazioni e dai lavoratori", afferma il consigliere regionale di FdI in Toscana Diego Petrucci.

Immediate le reazioni locali: "Le notizie che arrivano da Roma sono frammentarie e parziali – afferma l’assessora alle attività produttive, Benedetta Squittieri – Ancora nessuno ha visto il decreto attuativo. Di conseguenza non si capiscono i contorni esatti dell’intervento. Da quanto emerso fino a ora pare che la cassa integrazione copra solo le 8 settimane che ci separano dalla fine dell’anno. Sicuramente è una boccata d’ossigeno ma non è sufficiente a soddisfare il bisogno e le richieste del territorio perché questa misura sarebbe dovuta essere in vigore già da tempo. Non capiamo poi se il provvedimento riguarda tutta il settore o solo una parte". Squittieri ricorda che "stiamo aspettando ancora che il governo dia risposte sulle richieste fatte dal distretto: moratoria F24; credito d’imposta R&S (ricerca e sviluppo) settore moda; moratoria finanziamenti".

Sa.Be.