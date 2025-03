La Polisportiva Carraia si riprende il vertice

La Polisportiva Carraia si è ripresa le vetta della classifica, per uno scorcio finale di "regular season" che si preannuncia combattutissimo ed equilibrato. Il campionato di Terza Categoria sta insomma proseguendo alla spicciolata, considerando i recuperi delle gare rinviate. Due di questi incontri sono stati recuperati mercoledì scorso in serata e hanno comunque avuto un impatto notevole sulla graduatoria.

Iniziando dal vertice, dicevamo: con l’1-0 interno inflitto al Carmignano (che ha sbagliato il rigore del possibile pareggio) il Carraia è salito a quota 55 punti togliendo lo scettro di capolista a La Libertà Viaccia (adesso seconda a 53). Risalgono però anche le quotazione del Tobbiana (ora terza a quota 48) che pur non brillando contro il fanalino di coda La Briglia si è aggiudicato l’intera posta in palio: un gol di Rinaldi ha griffato l’1-0 esterno e consolidato il terzo posto per il sodalizio gialloblù.

Nel posticipo dello scorso lunedì è invece emerso il Paperino San Giorgio: una doppietta di Calabrese ed un acuto di Perna hanno certificato il 3-2 a Calenzano contro il Firenze Nord che ha garantito agli uomini di Betti l’aggancio ai rivali. Restano tuttavia diverse partite da dover recuperare, che saranno calendarizzate a breve. Tra queste c’è ad esempio uno dei derby vaianesi: Las Vegas, quarto, dovrà sfidare ancora la CDP Vaianese (per un incontro "saltato" lo scorso sabato a causa della chiusura degli impianti sportivi disposta in via precauzionale dall’amministrazione comunale di Vaiano).

Restando in tema di lotta per la zona playoff, l’esito di Bacchereto – San Lorenzo Campi Giovani ed Eureka – Firenze Nord contribuirà certamente a delineare un quadro più nitido. A completare il quadro, ecco infine Carmignano – La Briglia.

G.F.