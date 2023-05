La nuova giunta di Palandri è fatta Bresci vicesindaco, delega alla cultura

La giunta di Riccardo Palandri ormai è pronta. In queste ore ci sarà la chiusura definitiva del cerchio ma i nomi sono praticamente sicuri, così come le deleghe principali. Il nuovo sindaco di Poggio a Caiano, intanto, ha deciso di tenere per sé bilancio, personale e polizia municipale. La giunta dovrebbe essere composta da Diletta Bresci, unica figura politica (Lega) che sarà vicesindaco e assessore a cultura e anagrafe, Leonardo Mastropieri, assessore all’urbanistica e viabilità, Patrizia Cataldi assessore alla pubblica istruzione, e Piero Baroncelli al turismo.

Diletta Bresci, capogruppo della Lega nella scorsa legislatura, lavora come assistente al Parlamento Europeo; Leonardo Mastropieri, ingegnere, è un ex dirigente dell’urbanistica del Comune di Carmignano; Patrizia Cataldi è insegnante di matematica al Gramsci Keynes e Piero Baroncelli, pensionato, è presidente della Pro loco. Il primo consiglio comunale si terrà venerdì 26 maggio (alle 21) e durante la seduta ci sarà il giuramento del sindaco e la convalida degli eletti. Palandri vuole introdurre anche la figura del presidente del consiglio comunale che a Poggio non c’è mai stata: "Una figura di garanzia istituzionale – spiega – che saprà coordinare al meglio i lavori d’aula nel rispetto delle prerogative di maggioranza e minoranza". Il presidente potrebbe essere Mauro Mazzoni, impiegato e con una lunga esperienza politica alle spalle al Comune di Carmignano.

Intanto nei primi giorni da sindaco Palandri ha fatto il giro degli uffici comunali, incontrando dipendenti e tecnici, la polizia municipale, poi ha fatto un sopralluogo ai nuovi spogliatoi delle Mazzei e una verifica sullo stato di avanzamento del progetto al campo sportivo "Martini". Martedì ci sarà un incontro collettivo con tutti i dipendenti. "Ho subito notato grande disponibilità da parte del personale comunale e degli agenti di polizia municipale – spiega il sindaco – e l’emozione di ricoprire questo ruolo a servizio dei poggesi è davvero grande".

Fra le priorità da gestire ci sono proprio il completamento degli spogliatoi delle Mazzei, che dovranno essere pronti entro il 31 maggio, e il restyling del campo sportivo Martini che attende un finanziamento statale.

"Sullo sport e sulle infrastrutture abbiamo preso impegni specifici in campagna elettorale – ricorda Palandri – e abbiamo intenzione di portarli a termine il prima possibile". Palandri chiederà a breve anche un incontro ad Autolinee Toscane, a seguito di alcune segnalazioni sui disservizi dei bus.

M. Serena Quercioli