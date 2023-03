La nuova commedia arriva dal "Paradiso"

Una nuova commedia per due serate spensierate. La compagnia "Ambra e Ombrone" stasera e domani torna in scena al teatro Ambra di Poggio a Caiano con "Missione da i’ Paradiso", due atti di Antonella Zucchini. Roberto Orlandi detto Venturino è il regista che da anni riporta il pubblico in teatro grazie a commedie che spaziano dai classici del vernacolo fiorentino sino agli autori contemporanei come la Zucchini. Siamo nella Firenze dei primi del Novecento dove vive Armida Cammelli, vedova che prende a servizio la Cesira e sua figlia.

"È proprio Cesira – spiega Orlandi – che, dotata di poteri paranormali, sventerà i piani dell’astuto Adelmo. L‘aiuto alla Cesira verrà dalla buonanima del defunto marito sceso appositamente dal Paradiso".

L’allestimento di una commedia ambientata nei primi del ‘900 richiede l’utilizzo di arredi e abbigliamento dell’epoca e questo è anche il grande lavoro della compagnia: ricreare l’atmosfera dei tempi passati. Orlandi è anche nel ruolo di Gioacchino Cammelli, il defunto marito, poi in scena ci saranno: Nicla Nepi (Armida), Marco Bonacchi (Oreste il figlio e lo zio di Pia), Anna Bertazzini (Cesira), Emanuela Parrinello (Tosca sua figlia), Fabrizio Ciulli (Adelmo), Marilena Cavaciocchi (Pia, la commessa), Davide Cantini (Succhiello, il contadino), Angelica Cordogli (Giulia la contadina), Tiziano Grechi detto I’Tozzi (Rosetta la contadina). Parte dell’incasso sarà devoluto, come ogni anno, in beneficenza.

Per acquisto biglietti: macelleria Bonacchi, in piazza Buontalenti, dalle 7.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 (338 6692294). Oggi e domani lo spettacolo inizierà alle 21.30.