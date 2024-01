La nuova casa della Cisl: "Un presidio rafforzato"

Da lunedì la Cisl apre i battenti della nuova sede di viale Montegrappa al civico 282. Il 2024 si apre con questa novità logistica per il sindacato che negli ultimi giorni del 2023 ha lasciato la storica sede di via Pallacorda.

Una scelta dettata dalla volontà del sindacato guidato dal segretario generale Fabio Franchi di essere ancora più funzionale e più vicino alla complessa comunità pratese. Dunque nessun ridimensionamento da parte della Cisl su Prato, anzi al contrario come sottolinea il segretario generale Franchi "così intendiamo essere più funzionali, presenti ed operativi. La sede storica di via Pallacorda non rispondeva più ad una serie di canoni di funzionalità sia per i dipendenti che per gli utenti. Quella sede storica ci ha permesso di fare il nuovo investimento e adesso siamo pronti a continuare a scrivere la storia del sindacato e del suo operato su Prato dalla nuova sede di viale Montegrappa". Dunque un presidio Cisl rafforzato in città in un momento di trasformazione epocale per continuare ad "essere un punto di riferimento, di accoglienza e di ascolto" per la comunità. "Cisl riconferma la sua presenza e la sua vicinanza ai lavoratori e ai cittadini – chiosa Franchi – La portineria sarà aperta dalle 9 alle 18,30 per dare modo a tutti di richiedere informazioni e servizi. Un operatore è stato assunto proprio per assolvere a questo compito".

Nei 600 metri quadrati della sede a piano terra di viale Montegrappa vengono trasferite tutte le categorie della Cisl, dei vari settori lavorativi, i pensionati e i servizi per iscritti e cittadini del Caf e del patronato Inas. Il numero telefonico rimane lo 0574-6991 e l’apertura è dal lunedì al venerdì orario continuato 9-18,30. La nuova sede di viale Montegrappa è logisticamente collocata in una posizione migliore rispetto alla sede dalla storia trentennale: si affaccia su una delle vie più importanti della viabilità cittadina, con un’ampia disponibilità nell’area di parcheggi e ottimi servizi di mobilità pubblica. L’inaugurazione ufficiale avverrà nel corso del mese di gennaio.

Sa.Be.