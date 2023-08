La notte di San Lorenzo si sta in compagnia degli Etruschi

Doppio appuntamento d’agosto al Museo Archeologico "Nicosia" di Artimino: entrambe le attività programmate sono rivolte ai bambini e ragazzi e si svolgeranno di sera.

Giovedì alle 21, si terrà la "Notte di San Lorenzo in compagnia degli Etruschi" che prevede, per bambini dai 5 ai 12 anni, una visita guidata al museo dedicata alla scoperta della religione etrusca, dei suoi rituali e dei suoi dei. Al termine, i ragazzi prenderanno parte ad un laboratorio di manualità con l’argilla per creare una copia del celeberrimo "Fegato di Piacenza".

Sabato 26 agosto alle 21, invece torneranno le "Indagini notturne al Museo", l’iniziativa che fa scoprire la storia degli Etruschi in maniera divertente, con indizi e alla luce delle torce elettriche. L’attività è indicata per bambini dai 6 ai 12 anni. Per le visite libere e in autonomia, si segnala l’orario del Museo, ad agosto aperto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Sarà chiuso il mercoledì e il 15 agosto.