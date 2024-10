"La nostra missione resta la salvezza"

La Zenith Prato si gode il momento magico. Dopo aver pagato lo scotto del salto di categoria, i bluamaranto hanno infilato due vittorie consecutive nel girone D di serie D, l’ultima proprio domenica scorsa col Cittadella Vis Modena, salendo a quota 7 punti e uscendo per la prima volta da inizio stagione dalla zona rossa della lotta retrocessione. Risultati sicuramente più che incoraggianti, che fanno del sodalizio di via del Purgatorio, in termini di punti e ruolino di marcia, attualmente la prima squadra della città, almeno a guardare il tabellone generale, visto che il Prato Calcio è sprofondato. Situazione che va ben oltre le più rosee aspettative della società, anche se al quartiere generale del "Chiavacci" si tende a voler gettare acqua sul fuoco, per provare a rimanere con i piedi per terra: "La prima squadra della città è e resta il Prato per blasone, per storia, per ogni punto di vista – precisa il vice presidente Enrico Cammelli (nella foto) -, noi dobbiamo pensare al nostro campionato e all’obiettivo che ci siamo prefissati, cioè la salvezza". Poi un minimo di soddisfazione emerge anche nelle parole del numero 2 di via del Purgatorio, che però cerca di tenere tutti sulla corda: "E’ stata una bella vittoria, con una squadra attrezzata come il Cittadella Vis Modena. Abbiamo giocato una bella partita, siamo stati attenti dall’inizio alla fine e abbiamo trovato meritatamente i tre punti con una bella girata di Cela – insiste Cammelli -. Queste due vittorie ovviamente ci fanno essere felici, ma davanti a noi abbiamo due partite insidiose, col Corticella sabato e col Progresso mercoledì prossimo, quindi bisogna pensare ad affrontarle nel modo giusto, senza pensare troppo a quello che è stato". Tutto vero, ed è giusto tenere i piedi ancorati a terra. Ma anche guardando i numeri la difesa e l’attacco della Zenith Prato, ad oggi, sono migliori di quelli del Prato: 8 gol subiti e 5 segnati per i bluamaranto, contro i 9 subiti e i 4 realizzati dai biancazzurri. Se il buongiorno si vede dal mattino, sulla Zenith Prato splende un tiepido sole, mentre al Lungobisenzio sponda Prato ci sono solo nuvole nere all’orizzonte.

L.M.