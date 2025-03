La nostra Iliade: quando la scuola diventa un teatro

Durante l’ora di Italiano abbiamo affrontato lo studio dell’Iliade, un poema epico che narra delle vicende avvenute durante gli ultimi 51 giorni della guerra di Troia. Per poter comprendere meglio gli eroi del poema, abbiamo messo in scena una rappresentazione dei principali episodi studiati. In classe ci siamo travestiti come i protagonisti dell’Iliade: Achille, Ettore, Patroclo, Andromaca e, indossando dei costumi simili a quelli degli antichi greci, siamo entrati a far parte di un mondo leggendario. Le foto sono state un momento davvero divertente: ci siamo messi in pose epiche, come dei veri eroi. Con le foto abbiamo creato un fumetto che racconta le vicende principali dell’Iliade. Quest’attività ci ha fatto teletrasportare nel mondo dell’Iliade, facendoci vivere la stessa esperienza che hanno vissuto gli eroi antichi e facendoci imparare cosa significa avere il vero coraggio, forza e senso dell’umorismo. Ogni personaggio è unico del suo genere con caratteristiche e comportamenti diversi, per esempio Agamennone, Re di Micene è egoista e arrogante, mentre Achille, il guerriero più forte tra tutti gli Achei, è forte e anche molto vendicativo. Studiando l’Iliade abbiamo potuto conoscere molti valori degli eroi greci: il senso d’onore, il senso del dovere, l’amore coniugale, il rispetto e la compassione.