La Mille Miglia. Tappa pratese a zero emisssioni

Conto alla rovescia per la Mille Miglia, che passerà da Prato venerdì 14 giugno. TLa novità di quest’anno è che sarà una tappa a emissioni zero, grazie alla compensazione delle emissioni inquinanti attraverso un progetto di neutralità carbonica. L’idea vede come protagonista Aci Prato che grazie al contributo dei suoi tecnici ha calcolato l’impatto delle manifestazione, in pquantità di anidride carbonica emessa. E che poi in accordo con il Comune provvederà a piantumazioni e ad azioni green per pareggiare la bilancia delle emissioni. La Mille Miglia passerà da qui nell’ambito della quarta tappa, che porterà le auto d’epoca da Roma a Bologna. La carovana entrerà nella nostra provincia da Carmignano, all’altezza de Il Pinone. Poi transiterà per Poggio a Caiano, seguirà il tracciato in via Roma, per poi svoltare sull’asse delle industrie. Qui imboccherà via Berlinguer, passerà davanti al Museo Pecci, e vedrà le auto in gara svoltare in via Ferrucci lungo la corsia preferenziale. Da qui l’approdo in piazza San Marco e viale Piave per il controllo orario nei pressi del Castello. Il primo approdo, quello delle 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia, in capo al convoglio, è previsto intorno alle 17.15. Quello delle 420 auto storiche, assieme alle full electric della Mille Miglia Green, delle supercar, delle hypercar moderne della Mille Miglia Experience verso le 18.30.

Dopo il passaggio dal Castello ci sarà un controllo a timbro in piazza del Comune, poi le auto passeranno per la prima volta da piazza Duomo. A seguire via Muzzi, Porta Pistoiese con l’accoglienza della comunità cinese, via Bologna e l’ingresso nel viale del Fabbricone che racconterà la tradizione tessile del distretto. Poi il passaggio da ponte Datini, viale Borgovalsugana e via Firenze verso Calenzano. In totale transiteranno dalla nostra città circa 1.110 auto fra quelle in corsa e quelle legate al comitato organizzatore. "In città si respira grande entusiasmo intorno al passaggio della Mille Miglia", hanno detto il presidente e il direttore di Aci Federico Mazzoni e Claudio Bigairini. "Dopo l’ottima sperimentazione del 2021 siamo onorati e felici di ospitare nuovamente questa corsa", il commento del sindaco Matteo Biffoni e dell’assessore alla mobilità Flora Leoni.