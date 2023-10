La meglio e la peggio gioventù

La peggio e la meglio gioventù. Ma io oggi voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e allora inizio dalla foto di quei bambini e ragazzi che si sono rimboccati le maniche per ripulire Filettole. Una delle belle giornate targate "Plastic Free". Occhi a terra, a caccia d’immondizia. Hanno riempito sacchi su sacchi: quanto peserà l’incuria e la maleducazione? Quasi cento chili, in questo caso. La meglio gioventù è questa, che si impegna per lasciare un mondo un po’ più pulito. Ma vi raccontiamo, nel giornale di oggi, anche una gioventù che ha più ombre che luci: quella di un minorenne fermato con una scacciacani e alcune dosi di cocaina. Cosa voleva fare con la scacciacani? Per lui è scattato il daspo urbano.