La Mater Caritas ringrazia i Lions

La Mater Caritas di Carmignano è riuscita ad acquistare una lavatrice e aiutare diverse famiglie alluvionate. "Abbiamo ricevuto – dice Manuela Capecchi, responsabile della Mater Caritas – un contributo di 500 euro dai Lions di Prato e con questa somma è stato possibile aiutare una famiglia in grave disagio. Mi sono commossa quando ho saputo della donazione perché siamo sempre in difficoltà: abbiamo affitti da pagare, utenze e aiutiamo ogni mese 30 famiglie. Quindi ringrazio i Lions e il signor Raffaello Pecchioli e tutti coloro che ci sostengono". La Mater Caritas gestisce a Carmignano il "mercatino della solidarietà" in via Redi dove è possibile trovare mobili restaurati e oggettistica a prezzi agevolati. All’Antica fiera l’associazione organizza la lotteria il cui ricavato sarà distribuito tra le famiglie alluvionate e famiglie seguite dalla struttura.