La lotta alle zanzare. I rimedi più efficaci

Le zanzare stanno tornando e il Comune di Poggio a Caiano con Alia invita i cittadini ad attuare le buone pratiche.

Intanto, Alia ha effettuato i monitoraggi e i trattamenti antilarvali già da mese scorso, gli interventi saranno ripetuti periodicamente tenendo conto dei tempi di efficacia del prodotto (4-6 settimane) ma, talvolta, il programma? Potrà subire variazioni in virtù dei dati raccolti e delle condizioni meteo. Il 70% dei focolai però si trova in zone private, non raggiungibili dal servizio ed è fondamentale la collaborazione dei cittadini, i quali devono gestire i focolai presenti nelle loro proprietà in modo tale che l’azione sinergica con gli interventi in area pubblica produca un risultato apprezzabile.

Le buone pratiche consistono per chi è proprietario di giardino, resede, terrazzo, orto nell’evitare l’abbandono di materiali in cumuli all’aperto che possano raccogliere l’acqua piovana; eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli annaffiatoi, dai bidoni, dai copertoni; innaffiare direttamente con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a cielo aperto; se necessario l’uso di recipienti per la raccolta dell’acqua, cercare di tenerli coperti e provvisti di zanzariera, ben fissata e tesa; pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all’interno durante i periodi freddi.

Infine, trattare i tombini, e tutti i recipienti posti all’esterno dove si raccoglie acqua piovana, con prodotti larvicidi specifici. Sono le condizioni ambientali e il caldo a causare un aumento degli insetti. Torna così in primo piano la prevenzione di alcune malattie virali trasmesse da insetti vettori come la zanzara comune, la zanzara tigre e i pappataci, da cui è fondamentale proteggere la popolazione più fragile ed anziana.

M.S.Q.