La Libertà Viaccia la squadra più in forma

Da una parte, l’Atletico Esperia che ha vinto il posticipo del lunedì e rilanciato le proprie ambizioni di alta classifica. Dall’altra, il Colonnata che ha annunciato un nuovo innesto di mercato, nel tentativo di risalire la china e di mettersi alle spalle le ultime uscite altalenanti in termini di risultati. Il campionato di Terza Categoria continua insomma a dare spunti di discussione anche a metà settimana, dopo la conclusione effettiva della quindicesima giornata ed in attesa del prossimo weekend.

E fra le aspiranti alla promozione diretta non si può a questo punto non tenere conto dell’Esperia, che dopo il 5-0 rifilato due giorni fa al Firenze Nord (grazie ad una doppietta di Scilipoti e gli acuti di Bertocci, Bosco e Cristea) ha agguantato la quarta posizione in classifica con 29 punti, a fronte della vetta occupata dal Tobbiana che dista adesso solamente cinque lunghezze. In seconda posizione resta il Carraia a quota 33 (che dopo aver regolato Las Vegas ha rosicchiato due punti alla prima della classe e a determinate condizioni può sognare il sorpasso) mentre La Libertà Viaccia ha confermato il momento di forma eccezionale mantenendo il terzo posto (30 punti).

Poi c’è il Colonnata, che la scorsa domenica ha perso fra le mura amiche contro la CDP Vaianese. La dirigenza ha tuttavia reso noto un nuovo arrivo per rimpolpare l’organico: si tratta nel dettaglio del centrocampista classe 1998 Anthony Mejia, che nelle intenzione del tecnico Andrea Vieri dovrà contribuire a far sì che la squadra possa trovare continuità di rendimento e di risultati.

Passando infine al Prato Nord U21, unica compagine pratese inserita nel girone di Pistoia, nell’ultimo turno è arrivata una battuta d’arresto interna contro lo Sporting Casini. I ragazzi di coach Rauseo si trovano quindi a dover riscattare l’1-0 imposto dai quarratini e la prossima sfida in trasferta contro il Montale Pol.90 Antares fissata per il prossimo sabato rappresenta un’occasione da cogliere a tutti i costi.

Giovanni Fiorentino