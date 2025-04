La Liberazione nei Comuni Medicei. Musica, passeggiate e dibattiti

I Comuni medicei celebrano la Liberazione con tanti appuntamenti. A Carmignano venerdì 25 alle 10 al cimitero, raduno delle autorità, con il Gonfalone del Comune e delle associazioni d’arma. Corteo fino a piazza Matteotti con deposizione fiori e corona al cippo dei partigiani. Alle 10,45 saluto del sindaco Edoardo Prestanti e di David Desideri presidente Anpi sezione di Carmignano, cui seguirà l’intervento di Enrico Iozzelli, storico del Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato. Parteciperà la filarmonica Verdi di Bacchereto. Alle 13 tutti a tavola al circolo Arci 11 Giugno (il costo è 15 euro, con prenotazioni entro oggi allo 055.8712274 o al bancone del bar). Alle 15, sempre al circolo, presentazione del podcast "Ribelli. La Resistenza, l’eccidio e la Liberazione di Prato", di Lorenzo Tempestini ed Enrico Iozzelli, prodotto dal museo della Deportazione e Resistenza di Prato. "Voglio ringraziare – dice l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni – le tante associazioni che hanno reso possibile una celebrazione non formale, ma molto sentita e partecipata, di un avvenimento fondamentale che segnò la rinascita del nostro Paese, la fine dell’occupazione nazista, la sconfitta definitiva del fascismo, la fine della guerra". Domenica 27 (ore 16,45) al circolo Arci A. Naldi di Poggio alla Malva intervento su "Fortunato Picchi, eroe per la libertà" a cura dello storico e saggista Alessandro Affortunati. Altre iniziative ci saranno a maggio: il 4 (ore 15) passeggiata "Il filo della storia" – Dagli Etruschi di Montefortini alla Seconda guerra mondiale", sarà una visita guidata al tumulo di Montefortini con racconti sul suo ritrovamento e sulle tracce della frequentazione dell’area durante la Seconda guerra mondiale, e visita all’esposizione di ritrovamenti bellici 1939-45 "Frammenti di storia" (5 euro, info e prenotazioni: [email protected]). E sempre il 4 alle 16.45 al circolo Arci di Poggio alla Malva, presentazione del libro "Muoio per te" di Riccardo Nencini con il giornalista Alessandro Formichella. A Poggio a Caiano venerdì 25 le autorità si ritroveranno alle 9,45 alla scuola elementare "De Amicis" al Poggetto e in corteo raggiungeranno piazza dei Caduti dove verrà deposta una corona d’alloro. Alle 11,15 una corona sarà deposta anche in piazza Castellani, ad entrambe le manifestazione parteciperà la filarmonica Verdi.

M. Serena Quercioli