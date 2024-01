La kermesse fiorentina. I filati e la creatività. Pitti, c’è il contest per giovani stilisti

Pitti Filati apre i battenti da domani e fino al 26 alla Fortezza da Basso. Il plotone delle imprese del distretto pratese si è arricchito di un paio di nuove presenze rispetto alla medesima edizione del 2022, oltre ad annoverare stand di aziende alluvionate, che con grande determinazione si sono rialzate dai danni del maltempo. Accanto alle 28 filature ci sono anche 7 aziende collegate al mondo tessile, sia per la logistica che per la meccanica, tanto che le presenze pratesi rappresentano un terzo del totale dei marchi in fiera (115) con le collezioni primavera-estate 2025.

Con Pitti Filati tornano gli appuntamenti di Cpf-Consorzio promozione filati. st 2024, Master edition e Trade shows SS25. Sono 35 le aziende del comparto filati aderenti al Consorzio che hanno deciso di prendere parte alla quindicesima edizione del Contest promosso da Feel The Yarn® che, per il 2024, si presenta nella versione "Feel The Contest 2024 - Master Edition".

Ad esprimere la propria creatività sul tema "Contradictions" saranno gli allievi dei Master in maglieria e gli alunni di corsi avanzati di maglieria a livello Bachelor e Master class in Fashion and Design, specializzati in maglieria. Il 10 gennaio la commissione di Feel The Yarns® ha proceduto alla selezione degli oltre 80 candidati provenienti da diversi Paesi – Italia, Giappone, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Danimarca, Francia, Polonia, Ungheria, Israele, Cina, Norvegia, Polonia – che hanno presentato le proprie realizzazioni, definendo la rosa dei 35 ed abbinandoli ad altrettante filature italiane. Sono tante le imprese del distretto che hanno deciso di fornire i filati per il Contest, anche se non tutte sono presnti in fiera: Accademia - Industria italiana filati, Casa del filato, C.T.F., Filati Biagioli Modesto, Filati Naturali, Filatura Papi Fabio, Filitaly-lab, Filpucci, Gi.Ti.Bi. Filati, Ilaria Manifattura lane, Lanificio dell’Olivo, Linsieme filati, Manifattura Igea, Mister Joe, Pecci Filati. "I progetti che abbiamo ricevuto – commenta Ornella Bignami, da 15 anni madrina del Contest – erano tutti di valore a conferma di un rinnovato estro espressivo e creativo di questi ragazzi, che hanno anche dimostrato valide capacità in termini di lavorazioni e di tecnica. Ora spetta ai giovani talenti il compito di lavorare a quattro mani con alcuni dei principali player del settore filati italiani per dare vita a realizzazioni capaci di conquistare la giuria internazionale". Giuria internazionale che, nella settimana tra il 15 e il 31 maggio, sceglierà i 10 finalisti i cui outfits, insieme a quelli di tutti gli altri partecipanti, saranno esposti a Pitti Filati #95 (26/28 giugno). "È opportuno ricordare che – dicono dall’organizzazione del Contest – il “voto social” avverrà on line sulla pagina dedicata al Concorso del sito feeltheyarn.it, mentre il “voto finale”, riservato ai 10 finalisti, sarà espresso sia dai visitatori della fiera, sia dalla giuria internazionale". Oltre al concorso, Feel The Yarn® ha confermato il calendario di appuntamenti per mostrare le collezioni di filati italiani per la SS 2025 in alcune delle capitali internazionali di maggiore appeal per i buyer del comparto. Ad aprire i giochi dei Trade Shows è stato l’evento del 17 gennaio a Copenhagen, seguiranno le date di Parigi, New York e Londra in febbraio mentre a marzo di Istanbul e Shenzhen. Ad aprile, il tour chiuderà a Tokyo.

Sa.Be.