La Kabel tira fuori le unghie. Battuto il Maxitalia Jumboffice

Volley Prato

3

Maxitalia Jumboffice

2

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Tempestini, Gennari, Bandinelli. All. Novelli.

MAXITALIA JUMBOFFICE: Giacomelli, Marchi, Ammannati, Badii, Benini, Carminati, Nuti, Catalano, Della Volpe, Bruni, De Cristofaro, Goncalves, Corti, Boncompagni, Ceccherini. All. Marchi.

Arbitri: Gerratana e Papini.

Parziali: 25-23; 23-25; 25-23; 18-25; 15-10.

Prato fa l’impresa. La squadra di coach Novelli batte Sesto Fiorentino e si regala ancora speranza e morale per provare a rimanere in serie B nazionale. Prova di grande carattere e, a tratti anche di qualità, per la Kabel che ha battuto una formazione forte e imbottita di tantissimi ex. Elementi che volevano dimostrare tutte le loro qualità di fronte all’ex pubblico amico e che invece si sono dovuti arrendere in maniera abbastanza netta al tie break. Prato vince la prima frazione per 25-23. Il bis però non riesce al ritorno in campo, dove con lo stesso punteggio il Maxitalia Jumboffice porta a casa il parziale. Si gioca punto a punto anche nella terza frazione, dove la Kabel rimette la freccia del sorpasso imponendosi 25-23. Nel quarto parziale arriva il momento più difficile per i padroni di casa che sbagliano troppo e consentono a Sesto Fiorentino di chiudere 18-25 e di allungare la sfida al tie break. Un quinto set dove Prato si ricompone, lotta e porta a casa i due punti per 15-10.