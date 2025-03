La guida di Cuminatto. E la passeggiata per la Resistenza

Domani alle 17 al circolo I Risorti di via Firenze con il gruppo Passeggiate fra storia e natura "Tutto Caucaso: Tre Paesi cosi vicini a mai così lontani", proiezioni a cura di Deanna Micheloni per scoprire paesi e paesaggi meravigliosi. A seguire Andrea Cuminatto, giornalista specializzato in viaggi e turismo, presenterà la sua ultima guida Escursioni in Appennino pratese, con tante proposte di camminate adatte anche ai meno esperti. Sempre il gruppo Le Passeggiate domenica organizza in collaborazione con l’Anpi una camminata nei luoghi della Resistenza dal titolo "Quel lancio sbagliato". In compagnia di Alfio Pratesi e Angela Riviello (presidente Anpi provinciale) e insieme a un testimone d’eccezione come Fiorello Fabbri, saranno ripercorsi gli stessi luoghi che ottant’anni fa furono teatro di aviolanci, le operazioni dal cielo con cui gli Alleati rifornirono di armi e viveri le formazioni partigiane anche nell’area pratese. Fabbri, all’epoca giovanissima staffetta partigiana, racconterà quei giorni, le emozioni e le paure che li caratterizzarono. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro venerdì a [email protected]. Ritrovo alle 14.45 al parcheggio del parco di Galceti. Info: 335 7324395.