La guida ai film. Tra premi Oscar e tante novità

"Memory" con due attori di razza come Jessica Chastain e Peter Sarsgaard diretti da Michel Franco, al Terminale oggi 21.15, domani 17.10 e 21.15 v.o. Memory come memoria di chi la sta perdendo, memory come chi ha rimosso dalla propria memoria ferite del passato non rimarginate, dinamiche familiari irrisolte. Sylvia e Saul si rincontrano dopo molti anni per caso. Lei pensa di ritrovare in lui l’adolescente che l’aveva molestata ai tempi del liceo, ma Saul sta combattendo contro una forma di demenza senile e non può ricordare. Questo incontro creerà in Syliva l’urgenza di fare i conti con il proprio passato. Bel film d’atmosfera, di sentimenti nascosti, di rabbie trattenute, di piccoli particolari, di attimi, di gesti, di cose non dette, di ricordi, sorretto da due grandi attori. Jessica Chastain è una sicurezza di Hollywood soprattutto dopo il meritatissimo Oscar per "Gli occhi di Tammy Faye"; Peter Sarsgaar lo è sempre stato, ma per lui il successo è arrivato fin troppo tardi e con questa intensa interpretazione anche la coppa Volpi a Venezia 2023. E poi Jessica Harper nel ruolo di una madre sgradevole: si fa fatica a pensare che sia la giovane ballerina americana protagonista di Suspiria di Dario Argento. Sempre al Terminale "Inshallah a boy" (oggi 19, domani 15)) e il film da Oscar "La zona d’interesse" (oggi 16.45, domani 19.15). All’Eden "La sala professori" (ore 16/18.15/21), "May dicember" (ore 16/18.15/21) e "Another end" (ore 16/18.15/21), nuova regia di Piero Messina che in passato ha diretto L’attesa con Juliette Binoche, il film racconta di una nuova tecnologia che permette di trapiantare i ricordi e i pensieri di una persona morta in una persona viva per alleviare il dolore di una perdita. Con Gael Garcia Bernal e Berenice Bejio,

Al Pecci l’omaggio a Yorgos Lanthimos con "Kinetta" (oggi 16) e "Povere creature" (domani 21) a cui si aggiungono "Ancora una estate" di Catherine Breillat" (oggi 19.15) e "Dune 2", con Timothée Chalament e Zendaya. Nel cast anche l’attrice toscana Giusy Merli (ore 21). Al Pecci oggi alle 18 Benedetta Pallavidino presenta "Anestesia di solitudini. Il cinema di Yorgos Lanthimos" in dialogo con Luca Barni (curatore Pecci Cinema) e Filippo Bardazzi (Mabuse Cineclub).

Federico Berti