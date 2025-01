La guida ai film. Tofu in Japan è la sorpresa

Al Cinema Pecci. Dalla terra del Sol Levante ecco Tofu in Japan, Storia di un tranquillo signore non più giovanissimo che vive alla periferia di Hiroshima. Con la sua attività commerciale, la produzione di tofu, si è conquistato la fiducia e l’affetto dei suoi amati clienti. Per niente al mondo il signor Takano cederebbe la sua attività alla grande distribuzione. Preparare il tofu è un atto d’amore. E lo si deve fare senza cambiare di una virgola tutta la collaudata procedura. Intorno a lui, gli amici di sempre ed una figlia con cui non mancheranno i contrasti. Film assolutamente godibile, che ci porta nel meraviglioso Giappone. Un mondo diverso con ritmi diversi e valori inossidabili. Il protagonista maschile, Tatsuya Fuji, è una grande star nel suo paese. E per un certo periodo anche nel resto del mondo, essendo stato nel cast di Ecco l’impero dei sensi di Nagisa Oshima, film che nel 1976 scandalizzò quanto Ultimo tango a Parigi. Proiezioni oggi 16,20/21,15 domani 16,10/21,15. Al Pecci anche Le occasioni dell’amore, delicata storia di due ex che si rivedono dopo molti anni, con tante cose da dirsi (oggi e domani 18,30). Al Terminale un film francese che tocca l’anima e fa versare persino qualche lacrimuccia sul finale: L’orchestra stonata parte come una commedia ma finisce come un dramma, mantenendo quella leggerezza che serve sempre per non cadere nel patetico quando si parla di malattie (oggi 21,15, domani 16). C’è anche Una notte a New York con Sean Penn nel ruolo di un tassista notturno. C’è solo da augurarsi di non imbattersi mai in un tassista così, più ficcanaso della Signora in giallo, più petulante di Furio/Carlo Verdone. In ogni caso Penn è sempre bravo anche quando sbaglia film come in questo caso. Tutto troppo inverosimile. Viene solo voglia di scendere e chiamare Uber (oggi 16 domani 18.30). Continua Better man (oggi 18,30 domani 21). PerCinefilante domani alle 10,30 Strega Rossella e bastoncino.

All’Eden c’è Maria, il biopic tanto atteso sulla Callas con una brava Angelina Jolie, diretto dal regista cileno Pablo Larrain che ha raccontato anche le storie di Jaqueline Kennedy e Lady Diana (ore 16/18,15/21). Completano il cartellone Diamanti (16/18,15/21), Conclave (16/21), Dove osano le aquile (18,15)

Federico Berti