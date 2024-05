La guida ai film. Piccole perle nei cartelloni

Se amate il cinema di Sofia Coppola, non perdete la riproposta del suo primo film uscito nel 1999. Dopo una parentesi iniziale come attrice (assolutamente da dimenticare, vedi Il padrino parte terza), la figlia del grande Francis decise di passare dietro la macchina da presa con un film tutt’altro che rassicurante: "Il giardino delle vergini suicide" che vedremo al Pecci mercoledì 15 alle ore 17.15 in versione originale con sottotitoli. Siamo nella metà degli anni ’70, nella provincia americana. I coniugi Lisbon sono genitori di cinque splendide ragazza. La tranquillità della famiglia sarà scossa dall’inspiegabile suicidio di Cecilia. Nel cast una grande star degli anni ’80, Katheleen Turner. Ottima "prima volta" di Sofia Coppola; forse il suo film migliore. Interessanti anche le altre proposte del Pecci, a partire dal documentario Anselm di Wim Wenders che rilegge la figura del grande pittore Anselm Kiefer (oggi 18.45, domani 16, mercoledì 19.15). In cartellone anche la nuova regia di Luca Guadagnino "Challengers" con la star del momento, Zendaya (oggi 21.15, domani 18, mercoledì 21.15) e Una spiegazione per tutto (oggi 16, domani 21), gran bel film che arriva dall’Ungheria. Al Terminale continua la programmazione di "C’era una volta in Buthan" (oggi 19, domani 21.15), premio speciale della giuria all’ultimo festival del cinema di Roma, e una novità: "Le ravvissement", film francese che ha stravinto al Torino Film Festival (oggi 21.15, domani 17).

Per Cinefilante domani alle 10.30 "Il ballo delle lucciole e altre storie". Da lunedì a mercoledì 15 rivedremo sul grande schermo in versione restaurata "L’odio", miglior regia a Cannes 1995, con gli allora sconosciuti Mathieu Kassovitz e Vincent Cassel. Per la rassegna dedicata a Francesco Nuti, nei giorni del suo compleanno (17 maggio), giovedì 16 alle 21.15 "Son contento" del 1983, (ingresso libero) con ospite per la prima volta a Prato, l’attrice protagonista di quel film, Barbara De Rossi. All’Eden "Confidenza" di Daniele Luchetti (ore 18.30), "Cattiverie a domicilio" (ore 16/21), "Il gusto delle cose" (ore 16/18.30/21), "Mothers Instinct", interpretato da due grandi attrici, Anne Hataway e Jessica Chastain (16/18.15/21),.

Federico Berti