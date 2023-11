La guida ai film. Fra titoli cult e belle novità

Un altro cult movie sugli schermi pratesi. Ecco "Il grande Lebowski" in programmazione al Pecci oggi alle 17.50 e domenica alle 16 in versione originale, al Garibaldi lunedì alle 20.30, martedì e mercoledì alle 18 e 20.30. A 25 anni dalla sua uscita torna il capolavoro dei fratelli Coen che ci hanno regalato tanti altri film indimenticabili come "Blood simple", "Fargo", "Non è un paese per vecchi". Sarà un piacere ritrovare la galleria di personaggi che hanno fatto di quel film una pellicola tra le più amate dai cinefili: Jeff Bridges ovvero Jeffrey Lebowski detto Drugo, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi e John Turturro con il suo look viola indossato su una pista di bowling. Tante le proposte nelle altre sale. All’Eden il film del momento, il bel debutto dietro la macchina da presa per Paola Cortellesi con "C’è ancora domani", una storia di donne nei giorni del dopoguerra, tra miserie e ceffoni. Un successo che fa piacere e da ossigeno al cinema italiano, ma forse un tantino sproporzionato: un discreto film con bel cast (straordinario Giorgio Colangeli), da qui a definirlo "capolavoro" ce ne vuole (ore 1618.1521). All’Eden si trattiene anche "Comandante" scritto da Sandro Veronesi insieme al regista Edoardo De Angelis non certo alla sua prova migliore, che rimane "Indivisibili" (ore 1618.3021). Torna anche Giorgio Diritti che in passato ha firmato film splendidi come "Il vento fa il suo giro" oppure "L’uomo che verrà". Direttamente da Venezia 2023 ecco "Lubo" fino a domenica, ore 17 e 20.30. Anno 1939, Lubo è un artista di strada a cui sono stati sottratti i tre figli e la moglie, ma non si arrenderà. Da martedì torna "Film rosso", (ore 1618.3021) una delle tre storie che componevano la trilogia dei colori di Krzyszof Kieslowski. Il Terminale prosegue con "Anatomia di una caduta" (oggi 18, domani 21.15) ma anche "Riabbracciare Parigi" (oggi 1621.15, domani 19.20). Domani alle 10.30 con Cinefilante "Popoli for kids and teens" e "Killers of the flower moon" (15.30). Martedì per la rassegna su Wes Anderson martedì ore 21.15 "Le avventure acquatiche di Steve Zissou" . Al Pecci un Almodovar del 1983, "Che ho fatto io per meritare questo" (oggi 16 v.o. domani 21 v.o.), "Basilico" (oggi 20), "Club zero" (oggi 21.20 v.o. domani 18.15).

Federico Berti